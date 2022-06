MÕTTEKOHT ⟩ USA eluasemeturg jahtub - millised võivad olla tagajärjed Eestis?

Kas see tähendab tingimata, et USA majandus libiseb aeglaselt languse suunas? Riigi eesmärk inflatsioonivastases võitluses on nõudlust USAs järsult piirata ja sihipärased intressitõusud lähitulevikus tähendaksid USA majanduse palju aeglasemat kasvu või isegi stagnatsiooni. Samas ei paista vähemalt esialgu punased tuled teistes reaalmajanduse näitajates. Vaatamata kõrgele inflatsioonile on nõudlus Ameerika Ühendriikides endiselt tugev ja ettevõtete meeleolu nõrk, kuid jääb optimistlikuks.

Seega võib loota, et USA eluasemesektori madalseisu otsene mõju Eesti ja teiste Balti riikide majandustele ei ole märkimisväärne. Siin on vägagi oluline aspekt see, et eurotsooni rahapoliitika muutub sarnaselt USA omaga. Kõrge ja püsiv inflatsioon on sundinud Euroopa Keskpanka tõstma intressimäära alates 2011. aastast. Erinevalt USA hüpoteeklaenuvõtjatest ei ole aga Eestis intressimäärad fikseeritud ja sõltuvad otseselt Euroopa Keskpanga otsustest. Seega ei mõjuta intressitõusud euroalal mitte ainult uusi ostjaid, vaid ka Eesti olemasolevaid laenuvõtjaid.