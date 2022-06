Halb lõhn WC-s: mis aitab ja millal on vaja mõelda uue torustiku peale?

Tavaliselt, kui probleem ei peitu kanalisatsioonis, on halva lõhna põhjustajaks inimeste hügieen. Lõhnadest lahti saamine on ekspertide hinnangul võimalik niihästi looduslike ja isetehtud puhastusvahenditega kui ka kodukeemia proovimisega. Kui aga koristamisega palju vaeva näha ja tulemus ei ole rahuldav, siis millal kaaluda uue tualettpoti ostmist?

Sanitaarsüsteemide tootja Geberit esindaja Priit Roostalu ütleb, et esimene samm võitluseks ebameeldivate lõhnade vastu tualettruumis on probleemi tuvastamine. «Kui WC-pott on paigaldatud vannitoast eraldi, tasub tähelepanu pöörata ühenduskohale, millest saab alguse WC-poti äravoolusüsteem. Kui siin on paigaldus tehtud valesti, võib see tõenäoliselt olla probleemi põhjuseks,» ütleb ta.