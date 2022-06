New Jersey disaineri Swati Goorha sõnul, on valged köögid oma aja ära elanud. «Minu arvates on valged köögid steriilsed ja ilma igasuguse isikupärata,» selgitab ta. «Köögid kipuvad olema kodu süda ja need peaksid tekitama õnne- ja rõõmutunde,» lisab ta.