PUUST JA PUNASEKS ⟩ Millistel tingimustel on eramule võimalik päikesepaneele paigaldada?

Eesti Energia energiateenuste osakonna juhi Mikk Tootsi sõnul on päikesepaneelid pikaajalises plaanis end ära tasuv investeering. «Päikesepargid pole pelgalt uus kuum trend, vaid pikaajalises plaanis selgelt ära tasuv investeering, mis tõstab hoone turuväärtust. Tänaseks päevaks on päikeseelektrijaama rajamise kulud vähenenud, süsteemide efektiivsus ja vastupidavus see-eest suurenenud,» selgitas Tootsi.

See, et Eestis päikesepaneelid ära ei tasu, on müüt, nentis ta. Tootsi sõnul on Eestis vähem otsest päikesevalgust kui mõnes lõunapoolsemas riigis, kuid näiteks Saksamaaga võrreldes on Eestis paiknevate päikesepaneelide tootlikkus sama. Samuti räägib Eesti kasuks keskmisest madalam õhutemperatuur, mis omakorda tõstab päikesepaneelide efektiivsust.