KAS TEADSID ⟩ Õhksoojuspump võib kodu müügi ja ostu korral suureks takistuseks kujuneda

Selgitame, et õhksoojuspump ei ole oma olemuselt lihtsalt suvaline seade nagu külmkapp, mille võib lihtsalt vooluvõrku ühendada. Ehitamise mõistes on õhksoojuspumba paigaldamise näol tegemist tehnosüsteemi ümberehitamisega, mis muudab sh ka ehitise välisilmet. Praktikas on tavapärane, et õhksoojuspumpade paigaldamisega tegelevad ettevõtted ei informeeri ostjat, et enne seadme paigaldamist tuleb saada kooskõlastus kohalikult omavalitsuselt.

Nii varasemalt kehtinud ehitusseaduse kui ka hetkel kehtiva ehitusseadustiku mõistes kvalifitseerub ehitise tehnosüsteemi muutmine ehitise ümberehitamiseks, mille jaoks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele läbi Riikliku ehitisregistri (edaspidi ka EHR) ehitusteatis koos ehitusprojektiga.

Ehitusteatise menetluses võib ehitusprojekti koostada ka omanik ise, kuid lähtuma peab siiski majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 «Nõuded ehitusprojektile». See tähendab, et ehitusprojekt peab olema nõuetekohane ning on tavapärane, et ehitusteatise menetlus takerdub suuremates kohalikes omavalitsustes ehitusprojekti mittevastavuse taha. Nimetatud määrus annab nõuded nii seletuskirjale kui ka jooniste kirjanurkadele, mis võib asjatundmatule peavalu ja pahameelt tekitada. Samas tuleb mõista, et kohalik omavalitsus on vastutav, kui kinnitab, et selline lahendus on kooskõlas ning ohutu kolmandatele isikutele.