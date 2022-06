Maailma suurim kokasaade «MasterChef» jõuab Eestisse! Osalejate registreerimine on avatud

Mihkel Heinmets on oma paarikümne aastase karjääri jooksul valmistanud süüa seitsme eri riigi restoranides. Ta on praktiseerinud mitme erineva Michelini tärnidega pärjatud koka ja maailma prestiižseima kokandusvõistluse võitja käe all. Mihkel on aidanud avada mitmeid Eesti tipprestorane ning ta on olnud ka Dinner in the Sky siinse regiooni peakokk. Praegu võlub ta oma toitudega klientide südameid Hiiumaal Kassari saarel enda restoranis iiU mekk.