Pika kogemusega talunik õpetab, kuidas puuvilju tegelikult hoiustama peab

Martha Stewarti saates külas käinud Al selgitab, et mahlaseid ampse tuleks hoida üksteisest lahus, mitte kobaras koos. Looduseski ei kasva puuviljad üksteise peal, vaid teineteisest eraldi.

Sestap soovitabki Al looduslikke tingimusi nii-öelda jäljendada. Kõige targem on laotada puuviljad tasasele pinnale, et üks vili teise vastu ei läheks. Sedasi saab taluniku sõnul õhk puuviljade vahel vabalt liikuda, mis kuivatab nende peale tekkiva vee ära. Kui aga viljad on üksteise vastas, jääb niiskus alles ning võib tekkida hallitus.