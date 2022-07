New Yorgi korteri kapist leiab midagi, mis seal tegelikult olla ei tohiks

New Yorgi West Village'i naabruskonnas on müügile tulnud kahe magamistoa ja kahe vannitoaga korter. 1,5 miljoni dollari ehk ligemale 1,43 miljoni euroga omanikku vahetav korter on pealtnäha kui iga teine. Kiire pilk selle kööki tõestab aga vastupidist.

Nimelt leiab korteri kööginurgast kappi paigaldatud dušinurga. Märgala eraldavad ülejäänud eluruumist kõnealuse kapi uksed, vahendab New York Post. See omakorda tähendab seda, et kui elanikul tekib soov end duši all värskendada, peab ta seda kaaselanike silme all tegema.