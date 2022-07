ETTEVAATUST ⟩ Pikendusjuhtmest alguse saanud tulekahjus sai inimene põletushaavu

Nublu andur edastas korterist tule- ja vingugaasihäire, mille peale reageeris G4Si patrullekipaaž. Paari minuti pärast saadi ka korteri omanikuga ühendust, kes ütles, et kohapeal on tulekahju. Lisaks patrullekipaažile reageeris häirele ka Päästeamet ja kiirabi. Tulekahju oli ühes toas ning korteris viibinud kolm inimest ja koer olid korterist välja pääsenud. Päästeameti arvamusel sai tulekahju alguse pikendusjuhtmest. Korteri üks tuba muutus elamiskõlbmatuks, teised toad said suitsu- ja veekahjustusi.

Harjumaa eramust tuli neljanda taseme vingugaasi häire, mille peale juhtimiskeskus üritas tulutult kontaktisikuga ühendust saada ning saatis samal ajal välja patrullekipaaži. Kohale jõudnud patrull tundis, et hoone juures on suitsu lõhna. Pärast maja ukse avamist oli näha, et maja on paksult suitsu täis. Patrulli hüüdmise peale tuli aiamaalt maja juurde ka perenaine. Perenaine andis teada, et tegi pliidi alla tuld ja ilmselt küttekolle ei hakanud tõmbama ning ajas suitsu sisse. Toas inimesi ega loomi ei olnud, seega keegi kannatada ei saanud ning kahju ei tekkinud.