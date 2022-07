UUS AJAJÄRK ⟩ Padise mõisa rajatakse luksuslik butiikspaa

«Mõisakompleks on mõnus pelgupaik, kus nautida maal olemise privaatsust ja lõõgastuda kaunis luksuslikus mõisamiljöös. Puhkus Padise mõisas saaks olla veel ideaalsem ainult siis, kui meil oleks ka spaa, kus saaks nautida nii sauna-ja veemõnusid kui ka hoolitsusi. Butiikspaa rajamise mõte tekkis üsna vahetult peale mõisa soetamist. Seda enam, et hetkel on ajaloolisse gooti stiilis endise viljaaida näol sobiv hoone härrastemaja kõrval olemas ning ootab uut hingamist,» räägib Mõisa omanik Arno Hirtentreu.