PIILU SISSE ⟩ Eesti küberfirma ehitas pealinna väga noobli kontori

«Praegu töötab meil kontoris igapäevaselt ligi 30 töötajat, kuid peagi kasvab see number kindlasti. Külalistele tekitavad uues kontoris palju elevust kontori omanäoline disain ning samuti arvutiviiruste nimelised tööruumid. Selle idee peale tulid töötajad ise, sest suures plaanis just laiaulatuslike küberohtude ennetamise ja ärahoidmisega ettevõte ka igapäevaselt tegeleb,» rääkis Talgeni juht Aron Haljaste.

Haljaste sõnul on it-valdkonnas ründajad alati kaitsjatest samm ees ja küberründe sihtmärgiks osutunud ettevõtted saavadki valdavalt vaid reageerida eksisteerivale olukorrale. Siinkohal ongi kõige olulisem varasem ettevalmistus ja valmisolek. Ühe suunana õpetabki Talgen oma klientidele ohte ennetama ja küber-vastupidavust tagama.

«Meie meeskond omab maailmas laiaulatuslikku ja unikaalset kogemust suuremahuliste küberharjutuste ja õppuste läbiviimisel. Küberharjutuse käigus mängitakse kliendi meeskonnaga läbi täismahuline kriisistsenaarium. Tegemist on põneva ja inspireeriva formaadiga, kus osalejad elavad harjutuse elutruusse stsenaariumisse väga sügavalt sisse. Viimane suurim õppus toimus meil kliendile Suurbritannia tuumaenergia sektoris, mida korraldati ja kaugjuhiti siit samast Fahle Pargi kontorist,» kirjeldas Haljaste vaid väikest osa Talgeni igapäevatööst.

«Kuna meie töö on pingeline, siis otsisime ruumi, kus mõte saaks vabalt lennata ja kus inimesed tunneksid ennast hästi. Kahel korrusel käib töö, kolmandal on puhkeala sauna ja väliterrassiga, kus korraldame tiimiüritusi ja kuhu on alati hea vajadusel eralduda. Ühtlasi hindame Fahle puhul asukohta, siit saab kiiresti startida linna ja lennujaama ning kõigisse teistesse Tallinna piirkondadesse. Samuti naudime võimalust lõunatada Fahle Pargi eksootilisest haljastatud galeriitänaval ja üha arenevat omanäolist linnaruumi,» rääkis Haljaste.