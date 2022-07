Kahe jaani vahel, teatab Setomaa vihameister Mihkel Külaots selge sõnaga. See on vastus küsimusele, millal tuleb vihta teha. Ega siin pole aega kaotada, eestlaste jaanipäevaga läks aeg tiksuma ja vene kalendri 6. juuliga saab otsa. Setod on ajast aega harjunud elama ja toimetama kahe kultuuriruumi ristumiskohas.