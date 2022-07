Lahtised aknad on roheline tuli varastele! Kuidas sellisel juhul siiski oma kodu kaitsta?

Päikeseliste ilmadega ei saa panna pahaks, kui soovid elamut tuulutada ning jätad ka kodust lahkudes aknad kas teadlikult või täiesti kogemata tuulutusasendisse. Lahtised aknad on aga roheline tuli varastele, kes nüüd kõhklemata tegutsema asuvad. Läbi avatud akende on politsei andmetel ka kõige sagedasem viis majja sisse murdmiseks.

Parimaks abivahendiks, kuidas tuulutusasendis akna kaudu sissemurdmist takistada on valvesüsteem, mis annab katsest kohe teada. «Tänapäeval on võimalik aknaraami külge paigaldada andur ka nii, et see võimaldab valve aktiveerimise ka juhul, kui jätad akna tuulutusasendisse. Kohe kui varas akna sisenemiseks avab, aktiveerub häire,» selgitas G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.