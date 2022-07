Juuli on Tallinna botaanikaaias prantsuse kultuuri päralt!

12. juulil kell 16.00 linastub «L'âme du vin» (Veini hing), mis on dokumentaalfilm Burgundia veinidest. Viinamarjaistandustes ja veinikeldrites aastaringselt tehtud töö tulemusena sünnivad vapustavad veinid, millest vaimustutakse kõikjal maailmas: Romanée Conti, Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Meursault, Volnay... Film on prantsuse keeles, ingliskeelsete subtiitritega. Registreeri filmiõhtule SIIN .

Suvel on Prantsusmaal rosé veinide joomine väga levinud. Need on värsked ja puuviljased ning sobivad hästi piknikule ja grillimisõhtule. 12. juulil kell 18.00 esitleb veiniekspert Karl-Erik Laanet degusteerimiseks mõned veinid ja pajatab rosé veinide kultuurist, piirkondadest ja sellest, kuidas neid nautida. Veinide õpitoa sissepääs on 25 eurot. Registreerimine e-posti aadressil cours@ife.ee