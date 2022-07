TUBLI POISS ⟩ Prints George'i esimene «tööots» oli üpris käsimääriv

8-aastane prints George on vanemate sõnul piisavas eas, et erinevates majapidamistöödes kaasa lüüa. Printsi ema Kate paljastas hiljutises intervjuus, et väike troonipärija sai möödunud suvevaheajal väga vastutusrikka töö osaliseks. Nimelt sai noorsand sai esimest korda elus käed tõeliselt mustaks teha, vahendab The Mirror.