PURUSTAME MÜÜDID ⟩ Kas ja millistel tingimustel on võimalik korteriühistu katusele päikesepaneele paigaldada

Müüt 3: Päikesepaneele ei ole võimalik paigaldada kortermajadele

Päikesepaneele on võimalik ideaalselt paigaldada ka kortermajadele – kortermaja vanus ning tüüp ei ole sealjuures olulised, kui katus on sobivas seisukorras ning kandevõime on olemas. Ideaalis võiks tegemist olla viilaktusega, mis on põhja-lõuna suunaline, paigaldades paneelid lõunasse. Samas ei tasu peljata ka lamekatusteid, kuna sedasi on võimalik paigaldada paneelid just sellises suunas ja nurga alla, mis tagab patareide efektiivseima tootlikkuse. Olenemata maja kujust ja suunast, alati on võimalik leida optimaalne lahendus.

Müüt 4: Päikesepaneelid on haruldane nähtus

On levinud arusaam, et päikeseenergiat kasutavad vähesed ning huvi päikeseenergia kasutamise vastu on olemas vaid teatud ringkonnas. Taavi Raadik kinnitab, et tänaseks on huvi päikeseenergia vastu väga suur. «Elektrilevi andmetel ligi 1000 inimest kuus esitavad taotluse sooviga hakata päikeseenergia abil elektrit tootma,» kinnitab Raadik ning lisab, et kui külastada ka erinevate teenusepakkujate veebilehti, kajastub ka seal suur huvi päikeseenergia vastu. «Alates jaanuarist on huviliste arv mitmekordistunud. Potentsiaal on meeletu,» lisab ta.

Müüt 5: Energia, mida ära ei kasutata, läheb kaotsi

Kui toota energiat, võib juhtuda see, et alati ei suuda majarahvas kogu saadud energiat ära kasutada ning elektrit võib jääda üle, seda eelkõige päevasel ajal, kui inimesed kodus ei pruugi olla. Selleks, et toodetud energia kaotsi ei läheks, on võimalik müüa toodetud elekter börsihinnaga tagasi teenusepakkujale, kes hoolitseb selle eest, et toodang raisku ei läheks. Võrku müüdud elekter oleks korteriühistule hea sissetulekuallikaks, mida on võimalik rahas välja võtta või jätta ettemaksuks näiteks talveperioodiks, kui paneelid elektrit ei tooda ja suurem osa elektrienergiast tuleb sisse osta. ​​​​​​​

Müüt 6: Pangad päikesepaneelide soetamist ei toeta