Tasuta lahendused, mis aitavad kodus meeldivat kliimat hoida

Hiljuti tulid teadlased välja väitega, et suvel mõjuvad aknad kui radiaatorid. See on pannud koduomanikke küsima, mida akendega peale hakata.

Aknad kinni või lahti?

Kuumalainega on toas sama suur leitsak kui õues. Kas sellisel juhul peaks aknad olema avatud? «Eelkõige sõltub see hoonest. Näiteks paksude kiviseintega või palkmaja suudab suvel kuumaga pakkuda piisavat jahedust ja ei ole mingit mõtet aknaid lahti teha, et kuuma tuppa lasta,» selgitab VELUX Baltikumi juht Dimitrijs Astašonoks. Nii tuleks tema sõnul palava ilmaga aknad lahti teha alles öösel, kui temperatuurid normaliseeruvad ning elamist on võimalik mõistlikult tuulutada.

Hispaanias hoonete alal uurimistööd teinud Sue Roaf Ühendkuningriigi Heriot-Watti ülikoolist juhib samas tähelepanu, et kui toas on sama soe kui õues, on suur viga aknaid kinni hoida. «Meie keha peamine jahutamise mehhanism on higistamine. See toimib palju tõhusamalt, kui õhk liigub üle naha,» ütleb Roaf ning soovitab päikesest liigsoojaks köetud majas aknad kindlasti avatud hoida nii, et tekiks tõmbetuul.

Teadlase sõnul aitab mis tahes õhu liikumine kuumust paremini taluda. Viibimine kuumas ruumis tõmbetuule käes, vajadusel ka ventilaatorit appi võttes, on inimesele palju mugavam taluda.

Päikese blokeerimisest on abi