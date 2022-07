RAHVALOENDUS ⟩ Vaata, milline on levinuim elamutüüp Eestis!

Kõige rohkem elatakse hoonetes, mis on ehitatud aastal 1961

Püsielanikega eluruumidest 69,8% ehk 389 101 asuvad kortermajades (kolm või enam korterit), 27,7% (154 426) eramutes, 1,6% (8736) paariselamutes (2 korterit) ning 0,9% (4883) mitte-elamutes.

Pärast eelmist loendust ehk ehitusajaga 2012 või hiljem on lisandunud 17 167 tavaeluruumidega hoonet, nendest 82,1% olid eramud, 11,2% kortermajad, 6% paarismajad ning 0,7% mitte-elamud. «Kuna aga eluruume mahub kortermajadesse rohkem, on eluruumide juurdekasv kortermajades suurem: viimase 10 aasta jooksul lisandunud eluruumidest asuvad 29,8% eramutes ja 64,4% kortermajades,» selgitas Trasberg. Ehitusaasta järgi vaadates on aga kõige rohkem asustatud eluruume hoonetes, mis on ehitatud 1961. aastal.

Keskmiselt kõige suuremad eluruumid on Kiilis, väikseimad Sillamäel

Kokku on asustatud eluruumide pindala 38 970 750 m2, mida on 1,38% (530 488 m2) võrra rohkem kui 10 aastat tagasi. Asustamata ehk tühjade eluruumide pindala on kokku 10 689 971 m2.

Kõigi eluruumitüüpide peale kokku (eramud, korterid) on elamispind elaniku kohta 2011. aastaga võrreldes keskmiselt pisut kahanenud: 2011. aastal oli see 30,5 m² ja 2021. aastal 30,1 m². Samuti on vähenenud keskmine tubade arv elaniku kohta, mis 2011. aasta loendusel oli 1,24, sel korral aga 1,21.

Enim on elanikke ühe asustatud eluruumi kohta Rae vallas (3,1) ning kõige vähem Sillamäe linnas (1,95). Kõige suuremad eluruumid on Kiili vallas ning kõige väiksemad Sillamäe linnas.

Eestlased ja soomlased on maailmas ainsad, kes saunas pesevad

Kõigi (nii asustatud kui asustamata) eluruumide puhul on paranenud tehnosüsteemidega varustatus: kasvanud on nii veevarustusega, pesemisvõimalusega, tualettruumiga kui ka keskküttega eluruumide arv. 93,3%-s asustatud eluruumides on veevarustus, 93,1%-s pesemisvõimalus, 91,1%-s eluruumides on olemas tualettruum (vesiklosett) ning keskküte on 68,5%-s eluruumides. Kõige paremini on vesiklosettidega varustatud Sillamäe eluruumid (99%).