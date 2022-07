KES EES, SEE MEES ⟩ Volta uued ultramoodsad ajaloolised korterid müügis!

Kinnisvara portaalis kv.ee on müügil juba mitu korterit, mis asuvad ajaloolises Volta kvartalis. Eksklusiivsed residendid ja omanäolised äripinnad on ehitatud vanasse masinatehase hoonesse. Eriliseks teeb hoone aga see, et säilitatud on masinatehase autentsed detailid, paekivist seinad ja lummavad kaaraknad.



Korterid on sissekolimiseks valmis juba selle aasta sügisel.

Iga kodu juurde kuulub ligi 100-ruutmeetrine personaalne terrass ja hooviala, mis asuvad tehasehoone sisehoovis. Loftid ise on avarad tänu 6,4-meetristele lagedele ja kuni 5-meetristele suurtele akendele. Iga korter on individuaalse karakteriga ja detailideni läbimõeldud planeeringuga.



Korterid müügis SIIN ja SIIN

Loe lähemalt ja vaata pilte Endoveri lehelt