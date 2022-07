USKUMATU ⟩ Naine on samas majas elanud 104 aastat!

Elsie sündis aastal 1918, mil kuningas George V oli veel Ühendkuningriigi troonil ning esimese maailmasõja lõpuni oli jäänud mõni kuu. Kõik see aeg, mis naine oma kodus elanud, on maailm näinud veel teist suurt sõda, kosmosevõidusõitu, Nõukogude Liidu tõusu ja langust, interneti leiutamist ja palju muud.

Pöörastest muutustest hoolimata on Elsie jäänud elama samasse majja, kus ta 104 aastat tagasi sündis – ridaelamu Huthwaite'i linnas, Barker'i tänaval. The Suni andmeil kolis Elsie pere majja elama 1902. aastal, mil tema isa üüris seda seitsme šillingi ja kuue penni eest kuus. Tänases vääringus oleks see kõigest 30 naela ehk 35 eurot.

Viiest lapsest noorim Elsie, sündis 28. juunil 1918. aastal. Teise maailmasõja ajal, 1941. aastal, abiellus ta Billiga, kes samuti majja kolis. Ka daami vanemad ei lahkunud. Ta ema suri kopsupõletikku, kui Elsie oli kõigest 14. aastane ning ta isa lahkus teise ilma mõned aastad peale tütre pulma, 1949. aastal.

«Kui ma Billiga abiellusin, jäime sinna lihtsalt elama ja ei lahkunudki. Maja ostsime lõpuks välja 1960. aastal,» rääkis Elsie The Sunile ja lisas, et maksis see tol ajal 250 naela ehk tänapäevases vääringus 75 tuhat naela (87,6 tuhat eurot).

«Siin on väga vähe muutunud. Me säilitasime isegi väliskloseti – see töötab ikka veel. Vaevalt ma mujal õnnelikum oleks kui siin,» rääkis ta.