KAUA VÕIB ⟩ Kinnisvara hinnatõus ületab juba niigi kõrget inflatsiooni

Hinnadünaamika mitmekesistub

Juunis jätkas hinnatõusuga Tallinn, kus 944 müüdud korteri ruutmeetri mediaanhind kasvas kuuga 2,4 protsenti 2905 euro peale, mis on antud näitaja puhul uus rekord. Peamised hinnamõjutajad on endiselt uued korterid ning ka väiksemat üldpinnaga teise ringi kodud, mida ostetakse nii endale kui ka investeeringuks. Aastaga kasvas ruutmeetri mediaanhind 33,6 protsenti.

Sarnased trendid on esinesid ka Pärnus, kus juunikuus müüdi 104 korterit, mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 1766 eurot. Võrreldes maikuuga langes hinnatase 9,2 protsenti, samas kui aastaga kerkis see suisa 41,2 protsenti. Narvas müüdi 87 korterit, mille ruutmeetri mediaanhinnaks sai 510 eurot. Kui kuuga kasvas hinnatase 12 protsenti, siis aastaga 27,5 protsenti.

Hinnatõus kiirem kui inflatsioon

Kui ühe kuu statistika ei pruugi kogu kinnisvaraturu kohta veel suuremat trendi näidata, siis enam köidab tähelepanu asjaolu, et kinnisvara aastane hinnatõus ületab aastast inflatsiooni, mis näiteks juunis oli 22 protsenti. Eks see on nii ju enamasti alati olnud, kuid praeguse rekordkõrge inflatsioonitaseme valguses on tegu faktiga, mida ei tasu alahinnata.

Kui liita siia juurde tõsiasi et korterite hinnatõus ületab ka keskmist palgakasvu, on selge, et samas tempos ei ole see enam jätkusuutlik ning stabiliseerumine ühes suurema kauplemisvõimalusega on ainult aja küsimus. Tarbimise vähenemist jaekaubanduses ja kütuseturul me juba näeme.