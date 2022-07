PILDID ⟩ Hiiumaal on müüa imetabane mereäärne maakodu

Kinnistu asub rahulikus, armsas ja miljööväärtuslikus Kalana külas. Merest lahutab kinnistut kaitsealune riigi metsaviirg, mis kaitseb maja ka tormituulte eest. Mererand on majast vähem kui kahesaja meetri kaugusel ja sinna viib privaatne metsatee.

Majal on suur lõunapoolne terrass, kuhu paistab päike kogu päeva vältel. Samas on terrassi kohal olev katusealune piisavalt suur, et vajadusel päikse eest varju leida.