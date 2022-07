PILT SELGEKS ⟩ Millisest kogusest alates ei ole mõtet ise betoonisegu valmistada?

Betoonimeistri kvaliteedijuhi Lauri Labe sõnul ei ole väiksemahuliste tööde puhul tehasest betoonisegude tellimine kuigi levinud, hoolimata sellest, et on enamasti soodsam ja seda isegi ise tegemise ajakulu arvesse võtmata. «Lihtne arvutuskäik näitab, et juba alates 0,5 kuupmeetri betoonisegu puhul on tehasest tellimine soodsam kui ise betooniseguks vajalike materjale hankimine ja kokku segamine,» selgitas Labe.

Kõikuv kvaliteet ja ajakulu

Kvaliteedijuhi sõnul on tehases valmistatud betoonil ridamisi eeliseid. «Esiteks - alati kontrollitud kvaliteet. Tehases on betoonisegude tootmine pideva järelevalve all ja toodangu omadusi katsetatakse järjepidevalt. Kodustes tingimustes segu valmistades ei saa olla kunagi kindel, millised on saadud tulemus ja valatud betooni omadused. Kui betooni ise segades on oht, et iga masinatäis segu on erinev, siis tehases doseeritakse kõik komponendid nõutud täpsusega,» rõhutas Labe kvaliteedi olulisust.

«Betoon on aastakümneid kestev ehitusmaterjal, mis peab suutma toime tulla nii keskkonnast, kui kasutajatest tuleneva koormusega. Tehases toodetud betooni omadused on sõltuvalt kasutuskohast erinevate betoonisegu retseptidega paika pandud ja laboris katsetatud,» selgitas Labe erinevust, mida kodustes oludes pole võimalik tagada.

«Suureks eeliseks on ka ajavõit. Tehasest saab lihtsasti tellida täpselt vajamineva betoonisegu koguse ning see tuuakse kõige sobilikuma masinaga kohale, et betoon saaks kiiresti ja suurema vaevata kasutuskohta paigaldatud,» tõi Labe välja tehases toodetud betooni eelise.