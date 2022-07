Kas IKEA uue kauplusega saabub Eestisse ka legendaarne restoran koos lihapallidega?

Paljude jaoks on IKEA tuntud kodusisustusbrändina, kuid tegelikult kuulub IKEA ka maailma suurimate restoranikettide hulka. Igas IKEA kaupluses on Rootsi restoran, kus serveeritakse traditsioonilisi Rootsi toite, kuulsaid lihapalle ning ka teisi kohalikke hõrgutisi. Suve lõpus avatava IKEA kaupluse restoran mahutab korraga ligikaudu 400 külalist.

«IKEA Rootsi restoran aitab inimestel kiires elutempos aeg maha võtta – seda nii kaupluses sisseoste tehes kui ka igapäevaelus üldiselt. Siin on hea mõtiskleda, lõõgastuda ning pere ja sõpradega aega veeta. Lisaks restoranile on IKEA uues kaupluses ka Rootsi toiduturg ning kiiremateks vahepaladeks mõeldud bistroo,» ütles Rajasalu. Ta lisas, et restoranis on eraldi ala ka lastega peredele, kus on mänguväljak ja võimalus soojendada beebitoite.