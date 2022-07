Eesti kaubandusketi tabav saiakese nimi naerutab netirahvast

Nimelt jäi silma pagaritoode, mille nimeks «Nagu lihapirukas». Koostisosi vaadates, on tegemist tõesti «nagu» lihapirukaga, sest viimasest pole seal haisugi. Tegemist on puhtalt taimse päritoluga tootega (kui pärm välja jätta). Koostisosadeks on märgitud: nisujahu, pärm, nisuproteiin, veel nisujahu, sibul ja seller.