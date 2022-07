Mullu oli elamute ostu-müügi hiilgeaeg! Vaata, kust leiab praegu kõige odavama kodu

Elamute ruutmeetri keskmine hind on 2003. aastast tänaseks tõusnud 301 eurolt 1054 euroni ehk 250 protsenti.

Kõige odavamaid elamuid leiab praegu kõige tõenäolisemalt Jõgevamaalt ja Ida-Virumaalt, kus keskmised ruutmeetri hinnad on vastavalt 481 ja 483 eurot. Kalleimad piirkonnad on traditsiooniliselt Harju- ja Tartumaa, kus eramute ruutmeetri keskmine hind on 1908 ja 1147 eurot.