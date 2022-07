KIRSIÕUE ⟩ Saku alevikku kerkib tuleval aastal moodne uus elamukvartal

Kirsiõue on Bonava värskeim arendus ning asub Saku aleviku piiril, ümbritsetuna rohealadest ning uuselamutest. Projekti esimeses etapis tuleb müüki 64 kahe- kuni neljatoalist, 43,2–82,1 ruutmeetrist korterit, mis on sissekolimiseks valmis 2023. aasta sügisel.

«Sakul on väga hea ja kiire ühendus pealinnaga, mis teeb seal elamise atraktiivseks ka Tallinna elanikele, kes soovivad pigem elada rahulikus ja rohelises elamupiirkonnas, kuid kus siiski jäävad kättesaadavaks linnaelu mugavused – lasteaiad, koolid ja poed on läheduses ning ka mitmekülgsed sportimisvõimalused kodu naabruses olemas,» ütles arenduse projektijuht Kätlin Villmann.

Kirsiõue elamutele omistatakse eriti energiatõhus B-energiaklass ning mugavat elukorraldust pakuvad parkimine koduhoovis ja panipaik esimesel korrusel. Hoones on olemas turvaline rattaruum koos lapsekärude panipaigaga, kuhu pääseb nii väljast kui üldkoridorist. Kirsiõue hoovialalt luuakse ühendus olemasolevate kergliiklusteedega, et peale lõbusõitude, oleks lastel võimalus tulevikus rattaga ka kooli sõita. Jalutuskäigu kaugusel on rongipeatus, mis tagab kiire ühenduse Tallinna ja teiste lähiasulatega.