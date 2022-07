Elekter kerkis aastaga 146,3 protsenti! Milline on kõige mõistlikum viis kodukulude vähendamiseks?

Mis renoveerimisest siin rääkida – raha on niigi vähe, kõlab tavaline vastuväide. Ei vaidle, kuid nii nagu iga investeeringu puhul, tuleb plussid ja miinused kokku arvata ja otsuse tegemisel mitte pelgalt kõhutundele, vaid arvutustele tugineda. Üks pool sellest arvutusest on külm ja selge. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks näiteks mais võrreldes eelmise aasta maiga 20 protsenti. Kõige enam mõjutasid tarbijahinnaindeksit eluasemega seotud hinnamuutused, mis andsid kogutõusust üle 40 protsenti. Riikliku statistika arvud on karmid – kodudesse jõudnud elekter oli aastatagusega võrreldes 146,3 protsenti, soojusenergia 61,2 protsenti, torugaas 217,3 protsenti ja tahkekütus 67,3 protsenti kallim.

Remondilaen tasub praegu ära

Energiaarved on kasvanud mitte kümnete protsentide võrra, vaid kordades ning eeloleva talve perspektiivis ei prognoosi keegi mingit vähenemist, vaid pigem uusi hinnatippe. Tänavune suvi on näidanud ka selgelt, et elektrihind püsib ülikõrgel mitte ainult talvisel hooajal, vaid aastaringselt. Keskmise pere/kodu kohta võib see kokku tähendada mitmesajaeurost lisaväljaminekut energiakuludele igas kuus – mis aasta peale arvutades tähendab kaht kuni kolme tuhandet eurot.