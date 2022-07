Tallinna botaanikaaed kutsub ravimtaimepäevale

«Meie esivanemad oskasid taimi tervise turgutamiseks kasutada, nüüdne teadus on paljutki iidsest taimetarkusest kinnitanud. Südasuvi on hea aeg ravimtaimedega tutvust teha, paljusid ürditaimi just siis kogutaksegi,» ütles Tallinna Botaanikaaia metoodik ja ravimtaimepäeva kuraator Tiia Jaanus.