LUMMAVAD PILDID ⟩ Gröönimaa fjord peidab imelist moodsa arhitektuuri näidet

Gröönimaa suuruselt kolmas linn, Ilulissat, on koduks 4670 inimesele ning üsna hiljuti ka uhkele külastuskeskusele. Projekteerima hakati hoonet 2019. aastal ning seda taani arhitekti Dorte Mandrupi juhtimisel.

Ilulissati linna ja selle kõrval asuva fjordi vahele ehitatud keskus on kui sild, mis neid kahte ühendab. Fjord, mille kõrval hoone asub on UNESCO kaitse all ning kannab nime Icefjord ning gröönimaakeeli Ilulissat Kangerlua.