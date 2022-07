Muuda elu lihtsamaks! Tee nii, et säästa kodu sisustamisel aega ja raha

Kui sinu diivanil on näiteks pestavad ja vahetatavad katted, saad sellele iga kell anda äsja nõelasilmast tulnud välimuse. Sellist diivanit on lihtne puhta ja värskena hoida või anda sellele uute värvide ja mustritega sootuks teistsugune ilme.

Aeg jätab jälje ka kõige vastupidavamatele toodetele. Tihtipeale tuleb tooli, lauda või diivanit kõigest natuke parandada, et need jälle igapäevasesse kasutusse võtta. Ja sa ei pea selleks üldsegi asjatundja olema. Ilmselt panid just sina selle mööbli kõigepealt kokku ja tead hästi, mis on mis.