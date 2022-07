Eksperdid õpetavad, et just see on pesu pesemisel kõige olulisem

«Vee temperatuur määrab puhastusprotsessi efektiivsuse. Konkreetse riideeseme jaoks sobiva temperatuuriga vee valimine on oluline, et vähendada aja jooksul tekkivaid kahjustusi,» selgitab The Laundressi kaasasutaja Gwen Whiting. «Korrektne veetemperatuur tagab tõhusama puhastuse ja võib vähendada värvi kulumist, kanga venimist ja kahjustuste teket,» lisab ta.

Kuigi enamiku tihedalt kootud kiududest kaingaid, nagu puuvill ja lina, võib reeglina pesta soojas vees, kartmata, et need kokku tõmbuvad või ära pleegiks, ütleb pesuekspert Cheryl Nelson, et kahtluse korral on mõistlik kasutada jahedat vett. «Külma veega ei saa mitte ainult vähendada kahjustuste tekke võimalust, vaid see kulutab ka vähem energiat, olles seega hea keskkonnale ja rahakotile,» õpetab ta.