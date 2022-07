UURING ⟩ Majapidamise räpaseim koht võib sind üllatada

Nii uskumatu kui see ka poleks, aga majapidamiste räpaseim koht on diivanitagune ala, kus elab uue uuringu kohaselt keskmiselt 10 000 bakterit. Sellele järgneb uksematialune pind, kust leiti keskmiselt 6669 bakterit. Teadlaste sõnul on kõnealused pinnad kõige räpasemad, kuna neid ollakse harjunud kõige vähem puhastama.