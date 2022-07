ERITI JULGE ⟩ Mees kulutas elusäästud metamaailma krundi peale

KXAN teatab, et Texasest pärit Justin Reed, kelle online kasutajanimeks on David Joker, kulutas kõik oma elusäästud ja sokisäärde kogutud raha metamaailmas asuva kinnistu ostmiseks.

«Ma tean, et see võib kõlada naeruväärsena, aga teate, ma olen nüüd virtuaalse maalapi omanik. Kõik mu raha on nüüd läinud, aga ma usun Entropiasse, rääkis virtuaalkinnisvara uus omanik.

Reed on Entropia Universe'i mänginud peaaegu 20 aastat ja ütleb, et see mäng on aidanud tal ülikooli õppemaksu tasuda.