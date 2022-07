NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kolm hõrku suvesalatit, peategelasteks noor kartul, arbuus ja maasikas

Salatilemmikuid on köögitoimetajal ja toidublogijal Britt Pajul suviti palju, ühenduslüliks lihtsus ja pigem hooajaline värske kraam. «Täiesti tavaline lehtsalat hapukoorekastmega on mu suveklassika,» toob ta ühe näite salatist, mis muul ajal kipub ununema, kuid suvel on alati platsis.

Ka vana kooli kartulisalat on talle meeldinud nii palju, kui mäletab. Pole vist eestlast, kellele see ei meeldiks, tähendab ta. Isegi paljudele välismaalastele maitseb. Näiteks Ameerika taustaga prantslane Yoann Ricau, kelle prantsuspärasele ja ilmarännakutele pühendatud roogadega kokaraamatule ta praegu fotosid üles võtab, tunnistab, et eesti toitudest kuulub tema süda just kartulisalatile.