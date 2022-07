NÄDALA RESTORAN ⟩ Hafen, maitsete sadam Kuressaare äärel

Sümboolse nimega resto Hafen (Hafen tähendab saksa keeles sadamat) paikneb Kuressaare kesklinnast kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel. See on vaid üks võimalus jahisadamas asuvasse Hafenisse jõudmiseks, sest oodatud on ka külalised merelt. Kuressaare avanemine merele on seal hästi tunnetatav ja Hafen pakub lummavaid vaateid – lahel seilavad purjekad, nende seas vana kahemastiline purjelaev Hoppet, mille kodusadamaks on Kuressaare juba mõnda aega.

Hafeni sisekujundusest võib leida merestiilile omast valget puitu, millega on kaetud restorani laed ja seinad. Laudade taga oleva minimalistliku pehme istemööbli katteriie on Eesti merele iseloomulikes toonides. Sinakashall ja roheline värv on heleda interjööriga kaunis kooskõlas ja aitavad õdusa üldmulje loomisele kaasa. Restorani laes on kasutatud kaheksajalgu meenutavaid moodsaid lühtreid, mis on efektsed ka tulesid süütamata, kuid nende lihtne võlu pääseb esile just õhtusel ajal, olles omamoodi jätkuks väliterrassi valguslampide kettidele ja luues ruumi helge meeleolu.