PILT SELGEKS ⟩ 10 olulist mõttekohta, enne kui hakkad keskkonnasäästlikku kodu ehitama

Asukoha valimine

Arvestada tuleks asukohta valimisel, kas kohas on juba olemasolev infrastruktuur või tuleb see ise luua. Lisaks sellele peaks uurima seda, et kas piirkonnas on esinenud üleujutusi või teisi loodusohtusid, mida tuleks arvesse võtta. Asukohta valides võib mõelda veel ühistranspordi kättesaadavuse peale, kuna see aitaks ära hoida liigset auto kasutamist.