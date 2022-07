KAS TEADSID ⟩ Igapäevane asjandus, mida Elizabeth II lastel söögilauas kasutada ei luba

Kuningakoja ekspert Gyles Brandreth kiitis ITV «This Morning» saates kuninganna Elizabeth II-st, väites et viimane on tema suur eeskuju kõigis eluküsimustes. Nii meeldib talle näiteks kuninganna söögilaua reegel, mis laieneb nii suurtele kui väikestele.

Elizabeth, kes on harjunud formaalsuse ja rangete etiketireeglitega, eeldab et ka kõik teised kuningakoja liikmed suhtuvad sama tõsidusega pidulikesse õhtusöökidesse. Halvad lauakombed tuleb kuninganna vastuvõtul või õhtusöögil palee ukse taha jätta. Söögilauas tuleb aga rühti hoida ning jälgida, et suu ei jääks einestamise ajal lahti.