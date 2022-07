NÄDALA AED ⟩ Vabaks viljapuude vesivõsudest!

Eriti tuntav on vesivõsude probleem vanade aastaid lõikamata jäänud õunapuude puhul, mille vähesed väikesed viljad on kõrgel ning mida tugeva lõikusega ühekorraga taas normaalsuurusesse tagasi püütakse suruda. Lihtsustatult öeldes peitubki kogu saladus puu liiga tugevas lõikuses, kuigi vesivõsude arvukus sõltub ka puu sordist: mõnel paiknevad vesivõsud väga tihedalt ja on jõulised, teisel sordil aga on need pikemad ja peenemad.