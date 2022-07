PILDID ⟩ Pärnumaal on müüa oma kandi üks pilkupüüdvamaid pärle

Mõned aastad tagasi renoveeritud väike palkmaja asub mändide all jõega piirneval kinnistul. Kahekorruseline ja 66-ruutmeetrine maja vahetab omanikku 165 000 euroga.

Imetabase kodu esimeselt korruselt leiab esiku, elutoa, köögi, WC ja duširuumi. Esimesel korrusel on ühtlasi pääse hubasele terrassile. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba. Maja on võimaluse ja suure tahtmise korral võimalik ka laiendada.