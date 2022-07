EHE EESTI ASI ⟩ Legendaarse õllebaari ruumides avati ainult Eesti käsitööõlut pakkuv pesake

Põhjala pruulikoja tegevjuhi Ivar Ausi sõnul on tegemist puhtaverelise käsitööõlle baariga, kus pakutakse nii Põhjala kui teiste parimate Eesti pruulikodade toodagut. «Hoiame õllevaliku värske ja mitmekesise ja loodame, et Põhja Konn loob õdusa keskkonna ja elamusi täis kohtumispaiga igale õllesõbrale. Loodan, et kohast kujuneb kohalike käsitööõllede meka, mis annab läbilõike Eesti käsitööõllede parimast valikust,» ütles Aus.

«Meie õllerestoran Tap Room on osutunud väga populaarseks, see andis tõuke uue baari avamiseks Telliskivi Loomelinnaku südames, et käsitööõllesõbrad saaksid head joogivalikut nautida ka sealkandis. Lisaks on käsitööõllede kõrvale pakkuda ka Põhjala Tap Roomi peakoka Michael Holmani poolt valitud sobivad suupisted,» lisas Aus. Põhja Konnas pakutakse vaadist 20 eri jooki, millest vähemalt 18 on kohalikud käsitööõlled, lisaks pudeliõlled, veini- ja kokteilivalik.

Ausi sõnul on näha, et Eestis huvi käsitööõllede vastu kasvab hoogsalt ning see julgustas ettevõtet investeeringut uue koha avamiseks tegema. «Koha uuendamiseks investeerisime koostöös Telliskivi Loomelinnakuga pea 300 000 eurot. Endisest sisust jäid alles vaid ühed tagaseina plaadid, tegime ümber esimese ja teise korruse paiknemise ning muutsime liikumise loogikat ning sissepääsu. Nüüd saab baari otse Telliskivi tänavalt,» rääkis Aus. «Lisaks tegime teisele korrusele rõdu, mis katab pooleldi terrassi, nii et ka vihmase ilmaga saab terrassil istuda,» rääkis Aus.