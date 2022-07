USKUMATU ⟩ Kõige uuenduslikumad robotid, mida majapidamise ja iseenda heaks tööle panna

Mure, et robotid võtavad inimeste töö üle, ongi saanud reaalsuseks. Robotite areng on jõudnud nii kaugele, et koduabilist asendab väga edukalt robot ja kunsti enam ei tee ainult inimesed, vaid kas arvutid või siis inimese näoga robotid. Teenindav personal ongi juba mitmes kohas välja vahetatud robotite vastu. Ometi on robotite maailm põnev ja uuenduslikud robotid on võimsad ja muljetavaldavad.