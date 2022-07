Kas jäätunud muna kõlbab süüa?

USA põllumajandusministeeriumi sõnul ei tohiks mune koos koorega külmutada. Kui seda siiski tehakse, siis õpetab valitsusasutus, et juhul kui koor külmumise käigus praguneb, tuleb muna ära visata. Kui aga koor on külmutusprotsessi imekombel ilma pragunemata üle elanud, on munad ohutud ning neid võib julgelt üles soojendada, praadida või keeta ja ära süüa.

Arvestada tuleb tõsiasjaga, et jäätunud muna tekstuur ei pruugi teie kulinaarseid eelistusi rahuldada. USDA märgib, et sulades muutub munade, eriti munakollaste, tekstuur. Just Cracking selgitab, et jäätudes muutub munakollane geeljaks ning sulades selle tekstuur ei taastu – see jääb võrdlemisi tahkeks ja ei kõlba toitude valmistamiseks, mis eeldab, et munakollane seguneb ülejäänud koostisosadega. Munavalge tekstuur aga suurt ei muutu.