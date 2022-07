HINNAVÕRDLUS ⟩ Gluteenivaba leib on rukkileivast kordades kallim

Kõige suurem hinnaerinevus on leival. Gluteenivaba leib on 7 korda tavalisest rukkileivast kallim. Lisaks on võimalik osta gluteenivaba jahu hinna eest peaaegu 7 pakki tavalist nisujahu. Suur hinnaerinevus on ka gluteenivaba saia ja tavalise nisus tehtud saia vahel, milleks on 6,3 korda. Ülejäänud gluteenivabad toiduained on tavatoodetest 1,7 – 4 korda kallimad.