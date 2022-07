OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Kõik, mil juured all, on hukule määratud!»

Toataimede hingeelu ja nende kasvatamise käpardlikkuse üle arutades, põrutas Triin kohe, et tema toataimed on kõik hukule määratud. Triin meenutab korda, mil reisil olles naabrimees ta taimi kastmas käis ja kirjeldas neid sõnaga porgandipealsed. Eos sünge saatusega taimed ei paista aga Triini takistamast neid ostmast, kuid Kristina läheneb olukorrale, võiks öelda, et praktilisemalt.

Saates räägib Kristina, et kuigi tema ema suudab iga sureva hapnikumasina teispoolsusest päästa, siis temast endast läks see geen kaarega mööda. Kodus tal taimi väga ei ole ja need vähesedki olla Kristina kaasa hoole all. Tungivat vajadust näpp mulda panna või peenar rajada tal igatahes ei ole, kuid Kristina kahtlustab, et ilmselt lajatab see suure malakaga teda paari aasta pärast.

Madise ahjumonstera. Teist monsterat hoiab ta teleka taga, kuna miskipärast talle tohutult meeldib seal kasvada. Foto: Erakogu

Madisel on toataimedega parem seis. Neid on tal kahekümne kandis, aga täpset numbrit ei oska ta isegi välja tuua. Emaga hiljuti rääkides jõudis ta järeldusele, et on hakanud vananema, kuna maapoisi soov olla kahekümnendate algul ümbritsetud asfaldiga, on asendunud tungiva vajadusega peenar rajada.