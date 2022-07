Pika kogemusega maakler selgitab, mida maja ehitamisel silmas pidada ning mis võib müügile vee peale tõmmata

Kui olete oma ideaalmaja plaaniga valmis saanud, siis tuleb reaalsusega silmitsi seista –, juhul kui reaalsus ja ideaal kattuvad, olete õnnega koos. Tihtipeale seavad piiranguid kinnistule kehtestatud projekteerimistingimused (maksimaalne lubatud ehitusalane pind), selle asukoht ja kuju, naaberkinnistud ning eelarve.

Hea arhitekt on suureks plussiks

Järgmise sammuna soovitan leida hea arhitekt, kes teie soovid projektiks vormib. Siin on taas mõistlik küsida soovitusi sõpradelt ja tuttavatelt, samuti otsige internetist või ajakirjadest oma maitse järgi ehitatud maju ning uurige välja nende arhitektid.

Mis teeb arhitektist hea arhitekti? Heal arhitektil on väga tugev ruumitunnetus ja -taju, ta saab aru, millised on tellija soovid ja harjumused ning vastavalt sellele pakub välja just selle pere vajadustele vastava projekti. Hea arhitekti ja projekti peale investeeritud raha tasub end hiljem kuhjaga ära.

Alternatiivid võivad olla ka juba valmis projekteeritud lahendused elementmajade näol. Täna pole elementmaja enam pelgalt puidust viilkatusega väike majake, vaid juba on võimalusi väga erinevale maitsele, suurusele ja rahakotile. Kui projektiga on kiire, siis on elementmaja kindlasti hea võimalus.

Ehitaja ja eelarve