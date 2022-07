Loe, mida ekraanidelt kiirgav sinine valgus lisaks silmadele kahjustab

Ekraanid kiirgavad sinist valgust, mis on kõrge energia ja lühikese lainepikkusega nähtava valguse vorm. Sel on aga omad tagajärjed. Ajakirjas International Journal of Opthalmology ilmunud artikkel annab ülevaate sinise valguse mõjust kehale. Seal kirjutatakse, et see läbib silmade kaitsekihid, põhjustades kahjustusi, tuues endaga kaasa silmade kuivuse, kataraktide tekke ja maakuli degeneratsiooni.