JÕHKER ⟩ Vaata, kui palju Tallinna korterite keskmine hind aastaga tõusnud on

Korteripakkumiste arv on võrreldes aastatagusega vähenenud kõikides Tallinna linnaosades peale Vanalinna. Tegemist on pakkumiste puudujäägi probleemi jätkumisega.

Suurim oli pakkumishindade kasv portaalis KV.EE Haabersti linnaosas, kus keskmise korteripakkumise eest küsitakse 3496 eurot ruutmeetri kohta, mis on eelmisest aastast 39 protsenti enam. Haabersti suure hinnatõusu taga on muude tegurite seas Haabersti väga aktiivne uute korterite arendamine. Uued korterid on turu keskmisest kallimad ja see ajab keskmist hinda üles.