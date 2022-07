KÕIK KAUBAKS ⟩ Pikanäpumehed käivad ehitusjärgus hooneid riisumas

«Videosalvestusi vaadates on näha, kuidas kaks meest jalutasid territooriumil. Nad käisid nii soojakute juures kui ka ühes hoones sees. Sündmusega seotud üksikasjad on selgitamisel,» ütles Tuul. Ka Tallinnas oli tema sõnul ehitusjärgus hoones juhtum, kui uksel olev tabalukk lõigati läbi ning seest varastati tööriistu. Seega kõik ehitus- ja tootmisettevõtted peaksid kindlasti läbi mõtlema, millised ohud neid varitsevad ja kas nad on teinud kõik endast oleneva, et oma vara kaitsta.