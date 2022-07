Kindlustaja sõnul on just see õnnetusjuhtum muutunud üha sagedasemaks

«Kõige salakavalamad on hõõguvad suitsukonid. Suitsetajad peidavad neid näiteks lillepottidesse, arvates, et muld kustutab sigareti. Aga on juhtumeid, mil mulda «istutatud» konist tärganud leek on süüdanud nii lillepoti, rõdumööbli kui ka rõduviimistluse,» rääkis Gilden. Ta lisas, et tuhk ja suitsukonid nõuavad siiski spetsiaalseid anumaid, mida võib täiendava kindlustunde saamiseks ka veega täita.

Gildeni sõnul tasub suvehooajal värskendada oma teadmisi tuleohutusreeglitest, sest just kõige ilusamatel kuivadel suveõhtutel on tuleoht kõige suurem. «Päästeamet on koostanud lihtsa juhendmaterjali, milles toodud põhitõdede järgimine aitab tulekahjud ära hoida. Kiputakse unustama, et terrassil ei ole lubatud kasutada grillsöe või küttepuudega köetavat grilli ning need peaksid olema hoonetest vastavalt kahe või viie meetri kaugusel. Lõket ei tohiks mingil juhul teha lähemal kui kaheksa meetri kaugusel majast, enam kui meetrise diameetriga lõkke puhul on nõutud distants tervelt 15 meetrit,» loetles Seesami esindaja ohutu grillimise põhitõdesid.